Quels mystères se cachent derrière la statuette des Oscars du cinéma?

Les plus prestigieuses des récompenses du cinéma seront décernées ce dimanche lors de la cérémonie des Oscars, la statuette homonyme a déjà été distribuée 3097 fois par l'Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS).

Haut de 13 pouces et demi, soit 34,29 cm, pour un poids de 3,85 kg, le trophée d'or pourrait être décerné 13 fois pour "La forme de l'eau", long-métrage fantastique du réalisateur espagnol Guillermo Del Toro, qui n'en possède encore aucun.

Jusqu'en 2017, "l'homme d'acier" était en réalité fait à partir de métal britannia ou britannium, un alliage d'étain, de cuivre, et d'antimoine. Depuis cette année, elle est principalement constituée de bronze. Lors de la seconde guerre mondiale, l'AMPAS délivrait des statuettes en plâtre, à cause de la pénurie de métal.

Du moulage à la plaque personnalisée

Dans une usine à Chicago, les statuettes sont réalisées en cire, puis plongées dans la céramique. Celles-ci donnent naissance à des moules dans lesquels on verse le bronze en fusion, la base des statuettes est enfin née.

Il est alors temps de leur faire une petite beauté en les affinant et les polissant. Les statuettes arborent encore une couleur argentée à ce stade de leur fabrication.

Vient alors le moment de la galvanoplastie, un procédé électrochimique. Baignés dans une solution ionisée d'or et de cyanure parcourue par un courant électrique, les oscars ressortent couverts d'une fine couche d'or de 24 carats.

L'avant-dernière phase du processus est le collage du pied en forme de bobine de film. L'ultime étape consiste à fixer une plaque gravée au nom de son heureux acquéreur le soir de la cérémonie.

Qui est Oscar ?

Derrière le visage neutre d'Oscar se cache en fait un chevalier, tenant une épée entre ses mains gantées. Son design a été réalisé il y a plus de 90 ans par Cedric Gibbons, décédé dans le berceau du cinéma américain en 1960, le designer en ayant lui-même remporté 11 pour 37 nominations. La statuette a été sculptée pour la première fois par George Stanley en 1927.

Les origines de son nom divergent quant à elles. La version retenue le plus souvent est celle d'une documentaliste de l’Académie, Margaret Herrick, qui a reconnu la tête de son oncle Oscar dans la statuette dorée.

Parmi les autres histoires : celle de l'actrice Bette Davis qui affirme lui avoir donné, ayant trouvé une ressemblance avec son mari Harmon Oscar Nelson Jr. Une autre version voudrait quant à elle que la chroniqueuse Sidney Skolsky se soit inspirée d'une plaisanterie en 1934 : "Auriez-vous un cigare, Oscar ?"

Son écriture fait également débat, l'Oscar, contrairement au César qui porte le nom de son créateur, prend un 's' au pluriel. Mais alors, prend-il une majuscule ? Les spécialistes de la langue française sont divisés mais le site même de la cérémonie lui accorde une lettre capitale. La seule certitude, c'est que le nom "Oscar" a été officiellement retenu par l'AMPAS en 1939.

Quelques records

Le film le plus oscarisé de tous les temps est Ben-Hur, à égalité avec troisième opus du Seigneur des Anneaux et Titanic. Ce dernier aurait pu asseoir sa domination pour la postérité puisqu'il a été nominé pas moins de 14 fois (autant que La La Land, qui n'a emporté "que" 6 Oscars).

L'actrice Katharine Hepburn demeure à ce jour l'actrice ayant reçu le plus de statuettes dorées, avec 4 récompenses en tant que meilleure actrice à son palmarès. À noter qu'elle a reçu ses première et dernière avec 48 années d'écart. La plus nominée est Meryl Streep, qui égalera peut-être le record d'Hepburn grâce à sa 21e nomination.

Sachez que si vous souhaitiez voir trôner l'une d'entre elles sur la cheminée de votre salon, entre votre cactus et le reste de bougie de Noël, mais que vous n'avez pas le temps d'exprimer votre talent cinématographique : pas de panique, vous pourrez en obtenir une pour quelques euros en ligne. Pas sûr en revanche qu'elles ne sortent de la fabrique officielle de Chicago.

Si au contraire, vous ne savez que faire de votre Oscar, qu'il vous tarde de vous débarrasser de ce ramasse-poussières, sachez que si sa valeur matérielle s'élève à 850 euros, il ne peut être vendu. Quelques exceptions ont pourtant eu lieu : notamment en 1999, Michael Jackson rachetait celui du producteur d'"Autant en emporte le vent", David O. Selznick, estimé à 300.000 dollars pour 5 fois plus cher.