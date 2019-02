Quelle place pour les femmes dans le monde de la bande dessinée? "On a du 'Me too' de la BD aussi"

En 2016, le monde de la BD était frappé par une tempête féministe. Le festival d’Angoulême, le plus grand festival BD d’Europe, attribue chaque année un prix à un auteur pour récompenser l’ensemble de sa carrière. Le tout sur base d’une liste de 30 nominés. Cette année-là, aucune femme n’y figurait , comme si aucune d’entre elles ne valait les hommes. Trois ans plus tard la situation s’est-elle améliorée ? Gérald Vandenberghe a posé la question à 5 autrices importantes de la BD d’aujourd’hui.

Florence Cestac était, jusque cette année, la seule femme à avoir remporté le « Grand prix » au festival de la BD d’Angoulême. Une récompense qui couronne l’ensemble de la carrière d’un auteur. Elle avait décroché le titre en 2000, grâce à ces séries d’humour mettant en scène ses célèbres personnages à « Gros Nez ». Un humour et un graphisme qui lui ont toujours permis d’aborder les sujets les plus difficiles, avec délicatesse mais sans rien éluder. « Le démon de midi » qui raconte les affres d’une femme de 40 ans larguée par son mari, en est le meilleur exemple. Ayant participé aux événements de « Mai 68 », les sujets féministes sont évidemment un de ses sujets de prédilection.

Dans chacun de ses albums, Dominique Goblet s’efforce toujours de faire reculer les limites de l’art de la BD. Elle adore briser les cases et explorer de nouvelles façons de s’exprimer. « Portraits crachés », « Souvenir d’une journée parfaite », « Faire semblant c’est mentir », « Les Hommes-Loup » en sont autant de preuves.

Pénélope Bagieu

Cette dessinatrice fait partie de la nouvelle génération féminine partie à la conquête de la planète BD. Elle s’est fait remarquer grâce à son blog « Ma vie est tout à fait fascinante », où elle expose des instants de sa vie quotidienne avec un détachement et une justesse savoureuse. Ses albums les plus récents, intitulés « Culottées », nous présentent la vie de femmes de caractère oubliées par l’Histoire. Cela va de la princesse africaine, à la guerrière indienne en passant par la rappeuse afghane. Elle parle des femmes, mais pas seulement pour les femmes et n’apprécie guère les stéréotypes sexués. Sa notoriété dépasse largement le petit monde de la BD.