Queen ouvre les Oscars avant la consécration de Rami Malek (vidéo)

La guitare de Brian May a déchaîné l'assemblée en ouverture de la cérémonie des Oscars ce dimanche soir à Los Angeles. À 71 ans, l'un des membres fondateurs de Queen a joué son célèbre solo sur We Will Rock You, accompagné par le chanteur américain Adam Lambert.

Les deux artistes ont enchaîné avec le titre We Are the Champions, repris en chœur par la salle. Une ouverture musicale et rock and roll qui remplaçait le traditionnel monologue d'introduction pour cette 91e cérémonie et qui a visiblement ravi les internautes. Sur les réseaux sociaux, ils ont salué le panache de cette ouverture qui a souvent manqué lorsqu'il appartenait à un présentateur de lancer la soirée.