Quatre choses imaginées par la série Black Mirror qui sont (presque) devenues réalité

"Black Mirror", quand la réalité rejoint la fiction - Brut. - 04/04/2019 Charlie Brooker et Annabel Jones, créateurs et scénaristes de la série, évoquent les similitudes entre leur script et la vie réelle. La série "Black Mirror" a été couronnée d'un succès mondial. Les épisodes dépeignent le futur proche et nous interrogent sur les effets notoires que les nouvelles technologies pourraient générer. Charlie Brooker et Annabel Jones, créateurs et scénaristes de la série, ont dû faire preuve d'une grande intuition pour concevoir les intrigues.