Quand Michael Jackson fait aménager une piste de danse dans un hôtel de Saint-Josse

Le 23 août 1988, place à l’événement musical de l’année et même de la décennie en Belgique! Michael Jackson va se produire sur la scène de Werchter en Flandre. L’artiste s’est déjà produit en concert en Belgique, du temps des Jackson 5 et des Jacksons. Mais pas depuis les déferlantes "Thriller" et "Bad". Le pays est en ébullition, la presse avide d’images, les 60.000 détenteurs d'un ticket sont impatients.