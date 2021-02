Quand les youtubeurs Mcfly et Carlito relèvent le défi lancé par Emmanuel Macron (vidéo)

Emmanuel Macron les avait mis au défi, les youtubeurs Mcfly et Carlito ont répondu présent. Il y a quelques jours, le président de la République française invitait le duo bien connu des ados à réaliser une chanson sur les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19.

"Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes […], avait déclaré Emmanuel Macron dans un court clip filmé par ses soins. Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement : vous venez tourner à l’Elysée."

Résultat : ce dimanche sur le coup de 10h, MfFly et Carlito (de leurs vrais noms David Coscas et Raphaël Carlier) ont publié sur YouTube une chanson titrée "Je me souviens".

Tout y passe : le port du masque sur le nez, le gel hydroalcoolique qu’on évite quand il est trop visqueux, les éternuements dans la main plutôt que dans le coude…

Un concours d’anecdotes à la clef

"Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble", lancent les deux humoristes en description de leur vidéo.

Ils précisent que "tous les sous générés par les vidéos autour de ce projet ainsi que par la chanson seront investis dans les Agoraé (épiceries solidaires) pour les étudiants, afin qu’ils puissent se nourrir, tout simplement". En France comme dans d’autres pays en Europe, les étudiants payent en effet le prix de la crise sanitaire. Ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à l’aide alimentaire.

Le clip totalisait déjà plus de 2,3 millions de vues ce dimanche à 16h30. Et Mcfly et Carlito espèrent bien arriver aux 10 millions pour organiser "un concours d’anecdote" avec Emmanuel Macron.