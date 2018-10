Quand les gamers s'affrontent à Fortnite sur un écran de cinéma

Les "Tarmac Ciné Sessions" sont des compétitions de jeux vidéo organisées au Kinépolis, à Bruxelles, par Tarmac, le média hip-hop de la RTBF. Les participants s'affrontent sur différents jeux sur un grand écran de cinéma.

Ce jeudi, c'était une soirée spéciale Fortnite, ce jeu lancé en juillet 2017 qui est rapidement devenu l'un des jeux les plus populaires au monde. Installés confortablement dans la salle de cinéma, une cinquantaine de "gamers" se sont affrontés dans la version "Battle Royale" du jeu. Leurs personnages sont tous parachutés dans un monde virtuel où ils doivent trouver des armes et s’entre-tuer. Le but est simple: être le dernier survivant.

Comme une compétition sportive classique

Parmi les participants, il y a différents types de profils : des jeunes adolescents, mais aussi de gens un peu pus âgés... Et également des parents venus accompagner leur enfant. La compétition se déroule comme une compétition sportive classique : plusieurs manches, des joueurs sur-entraînés,... et des commentateurs qui exultent à chaque belle action. La partie est retransmise en direct sur la chaîne de Tarmac sur Twitch, une plateforme spécialisée dans le jeu vidéo, et suivie par plus de 1000 personnes.

Le mouvement commence vraiment à se développer, c'est génial!

Camille est une joueuse acharnée. Selon elle, l'organisation de ce genre d'événements permet de développer la pratique de l'e-sport en Belgique. "Les gens commencent à comprendre qu'il se passe quelque-chose, que c'est un vrai phénomène qui se développe, constate-t-elle. Donc il y a une vraie communauté. En France, elle est énorme. En Belgique, ça commence à se développer même si on est en retard. Ce genre d'événement montre qu'il y a une communauté en Belgique pour le e-sport, il suffit qu'on se développe un peu, qu'on ait les bons sponsors, que les équipes se mettent en place, on va vraiment pouvoir développer quelque chose autour de l'e-sport en Belgique. Ça y est, le mouvement commence vraiment à se développer. C'est génial!"

La prochaine "Tarmac ciné session" aura lieu le jeudi 25 octobre, il s'agira d'une compétition multi-jeux: Fifa, Street Fighter, Dragon Ball Fighterz et Earthstone.