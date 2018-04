Quand la télévision russe prépare la population à la 3e guerre mondiale

"10 conseils pour survivre à la WW3". Avec un peu d'ironie, ce pourrait être le titre de cette émission, longue de 5 minutes diffusée par une chaîne russe. Une longue séquence pleine de conseils pour survivre à la troisième guerre mondiale.

Après l’affaire Skripal et les menaces de Macron et Trump de balancer des missiles tous azimuts, autant se préparer à l’apocalypse. Et la séquence tourne très bien sur Youtube. On y voit le très sérieux présentateur télé de Rassiya-24 News, donner des conseils vitaux pour survivre à ce qui pourrait être la troisième guerre.

Dans une Russie confrontée au doute, à un président au discours viril et aux vociférations de Donald Trump, les populations de l’Est ont toutes les raisons d’entendre ce genre de conseils. D'autant que le réseau de télévision 'Rassiya-24 News' estime les chances d'une guerre majeure assez élevées. La chaîne a donc fait œuvre de service public en réalisant un "bon à savoir" en cas de dérapage militaire.