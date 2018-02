Quand Didier Reynders se fait "tacler" aux Magritte à propos de Theo Francken

Au moment de présenter les nominés pour le Magritte du meilleur court métrage d'animation, l'acteur belge a déclaré que son meilleur représentant, Theo Francken (N-VA), n'était pas là. Mourad Zeguendi a déclaré qu'il aurait aimé lui remettre le Magritte pour son film posté sur Twitter, faisant ainsi référence à la publicité détournée et raciste que le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration avait partagée sur sa page Facebook en 2016.

Ce samedi soir, Didier Reynders (MR) en a souvent fait les frais. Et plus encore lorsque Mourad Zeguendi, un des acteurs du film "Les Barons" est monté sur scène pour remettre les prix des meilleurs courts métrages.

Quelques minutes plus tôt, Mourad Zeguendi s'était également moqué du président américain, Donald Trump, et de son mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Pour finir par s'en prendre très brièvement à notre Premier ministre, Charles Michel :