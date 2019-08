Pukkelpop: la 34e édition s'achève avec Twenty One Pilots

Twenty One Pilots a refermé dimanche soir le Pukkelpop, avec un concert sur la scène principale. Les festivaliers ont également profité du traditionnel feu d’artifice. Le dernier après-midi du festival a été placé sous le signe de Billie Eilish, 17 ans, qui a provoqué une véritable ruée à 15h00 vers la Main Stage. La chanteuse américaine a attiré jeunes et moins jeunes, commençant d’emblée son concert avec le tube "bad guy", tandis que "bury a friend" a fait office de point d’orgue. D’après les organisateurs, 47.000 personnes ont assisté à sa prestation. The National était aussi au programme. Les fans avaient pu choisir leurs chansons préférées sur le site de Studio Brussel, à l’occasion des 20 ans du groupe. Après Twenty One Pilots, les fêtards ont encore pu danser jusqu’à 3h00 au son de Michael Midnight, Bram Willems et Lefto. Les organisateurs ont d’ores et déjà annoncé que l’événement se déroulerait en 2020 du jeudi 20 août au dimanche 23 août.