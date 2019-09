Pub pour l'alcool: les instagrammeurs n'échappent pas aux règles en vigueur

"Cet été en Belgique, les marques d’alcool ont utilisé les influenceurs pour détourner les lois", c’est par ce tweet laconique que flexyflow alias Florence Manente, internaute active et professeure invitée pour le cours de Community management à l’ISFSC raconte qu’elle a adressé le 6 mai dernier une plainte au jury d’éthique publicitaire pour signaler une campagne sur Instagram qui ne respectait pas, selon elle, les règles en matière de publicité pour des boissons alcoolisées.

Il y a un hic quand les marques d’alcool s’intéressent aux influenceurs

La publicité pour l’alcool relève d’une compétence de l’Etat fédéral qui a privilégié la conclusion d’une convention (Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool du 25 janvier 2013) avec les différents secteurs concernés (producteurs, distributeurs, fédérations Horeca, organisations de consommateurs, jury d’éthique publicitaire). Cette convention, qui se réfère à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, établit une série de règles relatives notamment aux mineurs d’âge, à la publicité pour des boissons alcoolisées et à leur distribution, ainsi que des dispositions relatives aux médias.

Motivation de la plainte

"La plaignante a communiqué qu’elle a découvert sur Instagram une campagne de Strongbow (cidre) qui paye des influenceurs belges via l’agence Efluenz pour faire la publicité de ses produits sur Instagram (la mention " sponsorisé " ou " ad " ainsi que les descriptions prouvent bien selon elle qu’il s’agit d’une campagne organisée par l’annonceur et pas de photos postées spontanément par les consommateurs), mais qu’aucun post ne stipule les mentions obligatoires comme il le faudrait dans le cas de publicité pour de l’alcool lui semble-t-il.

En outre, le choix du média ainsi que le choix des influenceurs peuvent traduire selon elle un ciblage des personnes mineures car même si majeures, il s’agit de personnes relativement jeunes et étudiant(e)s".

Une victoire en demi-teinte

C’est une victoire dans le sens que dans son arrêt du 29 mai dernier "le Jury est tout d’abord d’avis qu’il s’agit ici d’une campagne publicitaire pour une boisson contenant de l’alcool au sens de la Convention" en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool du 25 janvier 2013.

Or, pour la seconde partie de la plainte qui considère que ces messages s’adressent à des mineurs, le Jury est d’avis que les posts Instagram contre lesquels la plainte a été introduite, n’ont "pas en tant que tels des mineurs comme groupe cible" car les personnes qui sont sur les photos sont majeures et que Instagram est majoritairement utilisé par des personnes majeures.

Clarification depuis le 2 septembre

La nouvelle version du code de la chambre de commerce international est appliquée par le Jury d’Ethique Publicitaire depuis le 2 septembre. Les influenceurs, vlogueurs, réseaux sociaux, ou blogeurs n’échappent donc plus à l’application des conventions du secteur.

D’ailleurs bon nombre de posts litigieux ont ajouté le hashtag #notresavoirfairesedégusteavecsagesse preuve que le message est en train de passer.