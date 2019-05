Prostituées contre investissements: une star de la K-pop échappe à la détention à Séoul

Corée du Sud: Seungri, une star de la K-pop, arrive au tribunal central de Séoul - 15/05/2019 La star de K-pop Seungri a comparu mardi au tribunal de Séoul, qui a choisi de ne pas le placer en détention, dans un retentissant scandale sexuel portant notamment sur des faits de prostitution. Le chanteur de 28 ans du boys band BIGBANG, l'un des plus grands groupes de K-pop du pays, et un associé sont accusés d'avoir fourni des prostituées à des investisseurs potentiels et à de riches clients d'une discothèque qu'ils possèdent.