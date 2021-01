Procès Cécile Djunga : l’audience reportée au 9 mars prochain

Dossier de la rédaction - Début du procès pour haine raciale envers Cécile Djunga" - 05/01/2021 C'est ce mardi 5 janvier que débute au tribunal correctionnel de Bruxelles le procès d'un homme pour incitation à la haine raciale envers la comédienne et animatrice Cécile DJUNGA. Cet homme est accusé d'avoir publié sur internet des insultes à caractère raciste et des menaces de mort envers l’animatrice de la RTBF. Elle nous explique les enjeux symboliques d'un tel procès et ses attentes pour l'avenir.