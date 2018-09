Prix Première du Roman graphique: "Petite Maman", l'histoire pudique et poignante d'une enfant battue

Petite maman - © Dargaud

Ce livre nous raconte l’histoire, au fil des ans et des âges, de Brenda, une enfant battue et pourtant aimante. Un vrai problème de société qui dépasse, et de loin, la simple anecdote !

Le canevas narratif de ce livre est, ma foi, assez simple… On suit le trajet de vie de cette gamine, on la voit grandir, aussi, se faire aider par un psy… On voit son entourage, sa mère, sa grand-mère, et ce qu’on croit souvent être une constante : le fait de reproduire les horreurs qu'on a vécues enfant...

L’horreur, oui, la douleur… L’indicible réalité d’une enfance battue et pourtant sans cesse en recherche de l’affection de sa mère, elle qui, pourtant, se révèle être son bourreau quotidien. Et c’est dans ce portrait croisé de plusieurs femmes que se situe aussi le sujet de ce livre important à bien des points de vue : celui de parler de la femme, dans des couches de la société qui n’ont que rarement la parole, celui de nous montrer ce qu’est son rôle, sa place, ce que sont ses soumissions, dans un monde, le nôtre, de plus en plus déshumanisé.

Et Halim, l’auteur complet de cet album, nous livre ainsi une œuvre qui n’a rien de gratuit, à aucun moment, et qui évite tous les pièges de la facilité et du jugement à l’emporte-pièce !