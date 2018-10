Prêt à casser sa tirelie pour un costume de Johnny? La vente c'est aujourd'hui

Une lumière qui éblouit et des clairs obscurs baignent la salle d’exposition et donnent un relief étrange aux mannequins sans tête habillés de costumes de scène flashis, brodés de fil doré parfois, de paillettes luxuriantes souvent, baroques toujours.

" Les artistes sont avant tout des êtres profondément généreux ", insiste Fabien Lecoeuvre, conseiller pour cette vente. Johnny donne à ses proches, à des inconnus. Des costumes de scène portés, des lettres, des blousons noirs. A son ami, Chris Blondieau, il donne son uniforme, son béret de milicien. Aujourd’hui le voilà dans une vitrine, voilà les souvenirs du service militaire en Allemagne du chanteur. Ces visiteurs en conviennent: avec Johnny on succombe au culte de la personnalité. Ces objets opèrent comme des reliques. La preuve, cette icône byzantine et Kitsch à l’effigie de Johnny. Nous assumons sans comprendre pourquoi .

Ici, nous volons un moment d’éternité

Une quarantaine des lots mis en vente lui appartiennent. Adeline Blondieau veut tourner la page, se défaire de son histoire , ne garder que des souvenirs d’intimité avec l’idole des jeunes. La robe de mariée façon " Autant en emporte le vent " est mise en vente. Une robe de haute couture de la maison Nina Ricci. Elle est estimée à 15.000 euros avant la vente publique. Des robes de grands couturiers côtoient des montres en or, des bijoux, tous offerts par Johnny à Adeline. Huguette et son amie sont venues rien que pour prendre des photos et s’extasier. "Nous volons un moment d’éternité ici " Johnny a toujours été dans notre vie, chaque souvenir c’est une de ses chansons, un de ses concerts " On remonte le temps pendant une heure

Suzanne, elle, déambule. Elle se demande ce qui pousse les propriétaires de ses objets à les mettre en vente. "Chaque photo, chaque lettre évoque pour la personne qui l’a reçue un moment d’intimité avec Johnny. Pour nous, c’est simplement un morceau d’histoire, il n’y a aucun souvenir d’un moment partagé. Alors pourquoi s’en défaire si ce n’est pour faire table rase d’un passé, douloureux, peut-être ou faire de l’argent. Alors là c’est indécent !"