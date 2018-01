Première utilisation de la 5G aux JO d'hiver  "Le monde respirera internet"

Mais ce ne sera bientôt plus assez. Le débit théorique de la 5G étant de 2 à 10Gb/s, il n’aura pas fallu 10 ans pour multiplier le débit mobile par 1000, entre 2010 et 2020. Les débits réels ne sont évidemment pas encore connus, tout dépendra des fréquences disponibles. En Belgique, l’allocation de ces fréquences n’a pas encore eu lieu.

Mais c’est bien l’Internet des objets et les contrôles d'applications critiques (contrôle industriel à distance, voitures autonomes, etc) qui permettront à la 5G de se différencier. Une nouvelle époque où, disent les spécialistes, "nous respirerons l’Internet."

A terme, l'objectif de la 5G est de couvrir trois grandes catégories d'applications. La moins originale est la connectivité à haut-débit plus rapide et plus efficace, en atteignant des débits équivalents avec moins d'énergie et moins de fréquences.

Comme déjà pour la 3G et la 4G, on parle moins de communications vocales que de trafic de données. A l’horizon 2020, il ne suffira plus de gérer quelques milliards de smartphones. Le défi se présentera sous la forme de 50 à 200 milliards d'objets connectés attendus dans 2 ou 3 ans. Avec parmi eux, les voitures autonomes, les villes intelligentes, la domotique, les montres et les applications médicales en temps réel.

Le standard, il est prêt ?

Presque… le premier standard 5G NR a été défini en décembre dernier, comme le prévoyait l’agenda initial. Dans cette première phase baptisée "Non-Standalone", la signalisation de la 5G vient simplement s’ajouter à la 4G pour augmenter la capacité de transmission des données. En bref : tout va plus vite.

L’étape suivantes sera, fin 2018, la "Phase 1 - Standalone" qui permet de répondre aux besoins de connexions mobiles à haut-débit. Et c’est vers la fin 2019 que la "Phase 2" de la 5G sera opérationnelle pour répondre à tous les nouveaux besoins d'utilisations des réseaux mobiles.

Au moins une ville dans chaque Etat membre pour 2020

Dans son calendrier à la précision horlogère, la Commission européenne se donne pour ambition de couvrir au moins une ville dans chaque Etat membre pour 2020. Ce sera donc le cas, aussi, pour la Belgique. L'ensemble des zones urbaines et des principales voies de communications terrestres devraient l'être d'ici 2025. Ensuite, comme ce fut le cas pour la 3G et la 4G, la nouvelle norme se renforcera au cours du temps.

Quand pourra-t-on s’acheter un téléphone 5G ?

Inutile de rêver, nos actuels smartphones ne seront pas conformes à la nouvelle norme. La finalisation de la standardisation de la phase 1 étant prévue pour fin 2018, il ne faut pas s'attendre à voir apparaître de smartphone 5G avant 2020.

Bye bye la 4G ?

Pas de panique. La 4G a encore de belles années devant elle avec une montée en puissance qui atteint déjà 1Gbps. Six fois plus qu'à son lancement. Et comme le fait la 3G aujourd’hui, la 4G continuera à assurer une large couverture des services durant la période transitoire, y compris dans les zones les plus reculées. Votre téléphone actuel a encore du potentiel.

La 5G est-elle dangereuse pour la santé?

Sans entrer dans le débat de l’irradiation (ou non) des ondes de télécommunication, la 5G n’est pas différente des autres technologies, assure-t-on chez Proximus.

La 5G n’irradie donc, ni plus, ni moins, que les précédentes. Avec une nuance. La 5G recourt à un plus grand nombre de plus petites antennes sur chaque station de base (massive MIMO). Ce qui permettrait une utilisation plus efficace de l'énergie transmise en limitant au maximum l'énergie émise en permanence dans toutes les directions et en émettant uniquement dans la direction et pendant le laps de temps nécessaire. Pour la même raison, la 5G consommerait moins d’énergie.

L’Europe en avance ou en retard?

L’un des obstacles est la fixation des fréquences utilisées. A ce jour, les Etats-Unis et l’Europe n’ont pas réussi à s’entendre sur le sujet. Dans cette course, les USA et certains pays asiatiques concentrent leurs efforts sur les premières phases de la 5G qui concernent d'abord les applications haut-débit et avancent très vite sur ce terrain. Mais l’Europe a fortement investi dans la 5G et semble être la région du monde qui s'intéresse le plus à l'ensemble des ambitions de la 5G au-delà du haut-débit (objets connectées, voitures autonomes…).

Le top départ de la 5G sera donné le 9 février prochain. Un long marathon qui devrait, comme le fit le GSM il y a plus de 20 ans, bouleverser nos modes de vie.