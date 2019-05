Première demi-finale de l’Eurovision ce mardi soir en Israël avec le Montois Eliot Vassamillet

La première demi-finale de l’Eurovision, c’est ce mardi soir à Tel-Aviv en Israël. Pour représenter la Belgique, le Montois, Eliot Vassamillet, 18 ans. Il s’est fait connaître via l’émission The Voice Belgique l’an dernier.

Le jeune chanteur va tenter de décrocher sa place en finale. Il se produira avec sa chanson « Wake Up », co-écrite avec le musicien Pierre Dumoulin du groupe belge Roscoe.

Eliot raconte sa rencontre avec Pierre Dumoulin : « J’ai commencé à bosser avec Pierre Dumoulin l’année passée. Il m’a contacté suite à ma participation à The Voice Belgique et là-dessus on a commencé vraiment à travailler ensemble et c’est venu un peu naturellement. Il m’a proposé d’essayer de participer à l’Eurovision. Lui, avait déjà écrit la chanson de l’Eurovision il y a deux ans pour Blanche. On a envoyé notre chanson et elle a été prise ».

Quant à sa réaction à l’annonce de cette nouvelle, il répond : « Je ne suis pas quelqu’un qui montre vraiment ses émotions. Je pense que cela s’est plus passé à l’intérieur qu’à l’extérieur et j’étais vraiment content. Je voyais plus cela comme une chance dans ma vie ».

Cette première demi-finale de l’Eurovision sera transmise en télé sur La Une et en radio sur Vivacité.