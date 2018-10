Première audience lundi pour l'action collective de Test-Achats contre Facebook

La première audience au tribunal de commerce de Bruxelles sur l'action collective intentée par Test-Achats contre le réseau social Facebook aura lieu lundi, indique dimanche l'organisation de défense des consommateurs dans un communiqué. Lancée avec ses homologues portugaise, espagnole et italienne, l'action de Test-Achats rassemble plus de 33.000 personnes en Belgique.

L'action judiciaire a été introduite en juin dernier et la première audience se tiendra lundi. Celle-ci ne sera qu'introductive, pour préciser la suite de la procédure. Un calendrier sera proposé, explique Test-Achats. Plus de 33.000 personnes ont rejoint l'initiative en Belgique et les inscriptions restent ouvertes, souligne l'organisation.

L'action collective a été initiée après que Facebook eut indiqué en mars dernier que Cambridge Analytica utilisait les données de 87 millions d'utilisateurs sans leur consentement. Test-Achats et ses homologues au Portugal, en Espagne et en Italie, réclament une compensation de 200 euros par consommateur "pour cette utilisation abusive des données personnelles", détaille l'organisation belge. "Cette somme prend en compte l'avantage commercial que Facebook a acquis en communiquant les données de ses utilisateurs à des tiers, mais également la valeur des données partagées par les utilisateurs" sur le réseau social.