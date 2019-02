Pourquoi la RTBF est-elle en grève ce jeudi?

La RTBF est en grève ce jeudi 21 février. Pour les syndicats, c'est la conséquence de la trop grande utilisation d'intérimaires dans la production de l'information. Plus de 150 équivalents temps plein seraient concernés.

Selon les syndicats, ces contrats intérimaires sont des contrats précaires. Pour eux, la RTBF doit recruter avec des contrats à durée indéterminée, une soixantaine de personnes dans les métiers de la production au sens large de la radio, de la télévision et du web.

Durant cette action qui dure toute la journée de jeudi, les JT de 13h et 19h30 seront écourtés à 12 minutes. En Radio, les journaux sont limités dans la durée et ne comportent aucune illustration sonore. Le site info assure la continuité de l'information. Les autres émissions sont supprimées et remplacées par un programme musical.

La Société des journalistes de la RTBF explique qu'il est difficile dans ce contexte pour les nouveaux journalistes de construire sereinement une expertise et une légitimité. La Société des journalistes rappelle qu'elle partage les ambitions de la transformation de la RTBF qui est en cours, mais la stabilité et la sécurité de l'emploi dans les rédactions sont des conditions indispensables pour sa réussite.

De son côté, la direction de la RTBF tient à préciser que la stabilité des effectifs a été actée dans le contrat de gestion. Des propositions concrètes ont été faites, comme la mise en place d'un plan de recrutement ouvert aux intérimaires et une stabilisation des effectifs sur les 4 prochaines années. Elle ajoute des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat comme, par exemple, l'augmentation pour l'ensemble des collaborateurs du pécule de vacances.