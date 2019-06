Pourquoi la fin des caricatures de presse dans le New York Times est une mauvaise nouvelle

L'arrêt des dessins politiques dans les colonnes du New York Times intervient un mois après une nouvelle polémique liée à un dessin jugé antisémite. Le dessin en question représente le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dessiné sous la forme d'un chien d'aveugle et affublé d'un collier et d'une étoile de David. Celui-ci est tenu en laisse par le président américain Donald Trump, aveugle et également coiffé d'une kippa sur la tête.

Pour Nicolas Vadot, dessinateur attitré du Vif/L'Express et du quotidien l'Echo, le dessin est très maladroit pour différentes raisons mais pas forcément antisémite."Le problème ici réside dans certains symboles dont l'essentialisation d'un animal, un procédé récurent dans la caricature politique. On a ici un humain représenté par un chien tenu en laisse et un autre humain", explique-t-il. "Les deux autres éléments graphiques qui posent problème sont la kippa et l'étoile de David. On pourrait par exemple interpréter ce dessin en affirmant que la maison blanche est une institution juive. Si l'on ne prend que l'étoile de David et pas le drapeau israélien, ce n'est plus un symbole politique mais bien ethnique. Ce dessin est maladroit car il porte à confusion".

Vers une dictature des réseaux sociaux?

Dans un communiqué publié sur son blog personnel, Patrick Chapatte, l'un des dessinateurs stars du journal, ne cache pas sa déception. Après plus de 20 ans à travailler comme caricaturiste, il déplore le manque de recul affiché par les éditeurs lorsqu'une tempête médiatique s'abat sur eux. "Je crains que cela ne concerne pas uniquement les dessins, mais aussi le journalisme et l’opinion en général. Nous sommes dans un monde où les foules moralistes se rassemblent sur les médias sociaux et se soulèvent comme une tempête frappant les salles de rédaction".

Il fait également remarquer que ces dernières années, certains des meilleurs dessinateurs de presse aux Etats-Unis, comme Nick Anderson et Rob Rogers, ont perdu leur travail parce que leurs éditeurs les trouvaient trop critiques envers Donald Trump. Pour lui, "les caricatures politiques sont nées avec la démocratie. Et lorsque la liberté est menacé, elles le sont aussi."

Par la voix de James Bennet, son responsable de la rubrique éditoriale, le quotidien a pourtant indiqué vouloir continuer à travailler à avec Patrick Chappatte ainsi qu'avec Heng Kim Song, autre caricaturiste vedette, dans le futur. "Nous sommes reconnaissants et fiers du travail accompli par les deux dessinateurs, Patrick Chappatte et Heng Kim-song, au fil des ans (...) Le New York Times continuera à investir dans des formes de journalisme d'opinion, y compris visuelles, qui expriment des nuances, une complexité et une voix forte à partir d'une diversité de points de vue", explique-t-il dans ce communiqué.

Ce constat que les réseaux sociaux modifient les choses, Nicolas Vadot le partage également. "Le problème est multiple car la presse écrite se vend de plus en plus mal donc elle a tendance à ratisser le plus large possible mais on a aussi la barbarie des réseaux sociaux qui intervient aujourd'hui (...) Si ces dessinateurs ont été virés, c'est à cause de la pression des réseaux sociaux". Et de rajouter: "On est dans une société ou on l'impression de ne plus pouvoir débattre".

Même son de cloche chez duBus, caricaturiste, auteur de BD et illustrateur. "On est entré dans l'ère de la plainte. Avec les réseaux sociaux, on s'en rend de plus en plus compte", rajoute-t-il. "Ce qui a changé dans le métier, c'est que cela devient de plus en plus difficile de faire un dessin sans récolter de plaintes. Cette société se morcelle de plus en plus en groupes indépendants et donc on fâche toujours quelqu'un. Le terrain devient donc de plus en plus glissant".