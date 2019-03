Pourquoi il faut arrêter avec la psychose du "Momo Challenge"

Née d’une légende urbaine, le phénomène Momo a pris des proportions internationales sur internet. De nombreux médias, dont la RTBF, ont relayé l'histoire durant l'été 2018

Tout commence lorsque des Youtubeurs se filment en train de converser avec Momo au travers d’un "numéro maudit de Whatsapp". Certaines vidéos engrangent des millions de vues: le Momo Challenge est né. A l’image de la Dame Blanche ou de Bloody Mary, Momo est tout d’abord une histoire pour faire peur. Avec son sourire surnaturel et ses yeux exorbités, le personnage est extrêmement anxiogène. Normal, puisque c'est la création du studio japonais Link Factory, spécialisé dans les films d'horreur.

Lorsque les médias s’emparent du cas Momo, ils parlent d’un phénomène dangereux pour les enfants. Le challenge aurait déjà poussé une personne au suicide en Argentine. En réalité, ce ne sont que des pistes suivies par la police qui a finalement retrouvé des traces d’agressions sexuelles sur la victime. Le Momo Challenge est innocenté.

Pour l’organisme de bienfaisance Samaritans qui offre un soutien émotionnel à toute personne en détresse, la couverture médiatique est clairement disproportionnée : "Actuellement, nous n’avons pas de preuve que Momo soit lié au suicide dans ce pays ou à l’étranger, explique un porte-parole de l’association à The Guardian. L’importante médiatisation de l’histoire a créé une panique qui peut toucher les plus vulnérables."

Quand la police, les médias et même Kim Kardashian en parle, il devient difficile d’ignorer le phénomène. Mais c’est peut-être une bonne chose.

Faille des réseaux sociaux

Malgré son caractère anxiogène, le Momo Challenge a permis de mettre en avant les failles des réseaux sociaux, omniprésents chez les plus jeunes. Même si aucune preuve de Momo dans les vidéos de Youtube Kids n’a été retrouvée, des instructions de suicide, insérées au milieu de vidéos pour enfants ont bien existées.

Le Momo Challenge relance le débat sur le danger de ces plateformes où tout le monde peut poster ce qu’il veut et accéder à de nombreuses informations. Toute modération, aussi sévère soit-elle, prend du temps et nécessite souvent des plaintes humaines, ce qui veut dire qu’au moins une personne doit voir le contenu avant que YouTube ne prenne les mesures nécessaires.

En tout cas, la malédiction de Momo est définitivement morte, son créateur Keisuke Aiso l’a détruite. "Elle tombait en ruine, c’est probablement pour le mieux. Si vous l’aviez vu en l’état, elle était encore plus terrifiante, explique son sculpteur à The Sun. Les enfants peuvent être rassurés, Momo est morte. Elle n’existe plus et la malédiction est levée."

Au final, un monstre qui connaît tout sur vous et effraye les parents, un canular qui profite des émotions pour se propager, ça ressemble beaucoup aux réseaux sociaux qui eux, ne sont pas près de partir.