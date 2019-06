Pourquoi des publicités frauduleuses se sont-elles retrouvées sur le site de la RTBF?

Vous en avez peut-être été témoin ce weekend. Des publicités "trompeuses" se faisant passer pour de grandes entreprises et promettant à l'internaute de remporter des prix divers, ont fait leur apparition sur le site internet de la RTBF. Il ne s'agit pourtant pas d'attaques informatiques mais bien de publicités frauduleuses, contenant des éléments qui obligent l'internaute à quitter la page, qui ont réussi à prendre possession des espaces publicitaires disponibles.

Dans les faits, ces publicités invasives s'approprient l'identité de marques connues, en l’occurrence bpost, Proximus ou encore Brutele, et affichent un message trompeur. Ces publicités proposent aux internautes de remporter des prix divers, comme des smartphones, à condition de répondre à un rapide sondage. Quelques réponses plus tard, l'internaute est à nouveau renvoyé vers un site externe dont l'URL ne laisse que peu de doutes sur l'authenticité. Il ne faut pas longtemps pour que des informations personnelles soient requises de la part du visiteur. Celles-ci seront ensuite réutilisées dans un but commercial.

Enchères publicitaires

Ce sont généralement des régies publicitaires à qui la vente d'espace publicitaire en ligne est confiée. Celles-ci fonctionnent sur le principe d'enchères en ligne par laquelle des espaces publicitaires sont vendus. Il s'agit d'un système de marketing programmatique "premium" derrière lesquels se trouvent des trading desks", qui opèrent en Belgique ou à l'étranger, et achètent ces espaces pour le compte de clients.

Concrètement, l'internaute consulte une page web et l'impression publicitaire est mise aux enchères. L'acheteur intéressé peut proposer un prix et s'il remporte l'enchère, c'est sa publicité qui sera diffusée sur le site en question. Grâce notamment aux cookies, ces fichiers déposés sur l'ordinateur de l'internaute au moment où il se connecte sur des sites ou lorsque des publicités s'affichent, les publicités sont aujourd'hui de plus en plus ciblées. Ces cookies renseignent en permanence les régies publicitaires pendant sa navigation, leur permettant de créer une base de données pour reconstituer l'historique des sites visités ainsi que ses centres d'intérêt, afin de faire apparaître une publicité ciblée.

Google complique la tâche

Ce principe fonctionne également dans le cadre du programme AdSense, la régie publicitaire de Google. Celle-ci propose à ses utilisateurs des bannières publicitaires sur leur site et analyse la pertinence des annonces en fonction du contenu du site. Il est parfois difficile de contrôler malgré de nombreuses vérifications de sécurité, qui sont les clients derrières certaines publicités qui passent par Google. "Il y a malheureusement une recrudescence de ce genre d'annonces de moins bonne qualité", comme nous le confirme Henry Visart, directeur des opérations au sein de la régie IPM.

Certains de ces trading desks, en fonction de leur secteur d'activités, sont bannis et les URL de leurs contenus sont bloquées. Le problème réside dans le fait que ces acheteurs mal intentionnés changent régulièrement l'URL de leur publicité afin d'éviter de se faire bloquer. Si les acheteurs passent par Google, leur identité est plus difficile à confirmer auprès des régies publicitaires.

Le fait que ces publicités forcent l'internaute à quitter sa page d'origine est également un indicateur de son caractère frauduleux. "C'est contraire à tous les principes. Il doit toujours y avoir une option permettant de fermer la fenêtre en question mais aussi l'option de rester sur la page d'origine", rajoute Henry Visart. "Dans le cadre de ces publicités, ce n'était pas le cas. Il s'agit de deux manquements très grave et c'est cela qui est tout à fait inacceptable avec ce genre de publicité".

En ce qui concerne la RTBF, c'est la régie publicitaire IPM qui est en charge de ces enchères en temps réel. Du côté de celle-ci, on affirme qu'il s'agit d'un opérateur travaillant au travers de Google Adsense qui a réussi à contourner les règles en place, permettant ainsi l'apparition de ces publicités sur notre site. Dans les faits, ce genre d'incident impliquant des publicités de mauvaise qualité est très rare (une première en sept ans) mais peut toutefois subvenir.

Si des critères automatiques assez stricts sont généralement appliqués dans le choix des annonces qui seront diffusées, certaines thématiques sont par exemple interdites, il arrive toutefois que des opérateurs moins fiables passent donc au travers des mailles du filet. Comme ce fût le cas ce weekend.