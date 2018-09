Pourquoi croisez-vous plusieurs opérations "Moi, bourgmestre"?

La RTBF mobilise sa rédaction pour sillonner la Wallonie et Bruxelles afin de solliciter vos propositions pour changer votre ville. Cette opération "Moi, bourgmestre", orchestrée depuis début juillet, a été lancée ce lundi 24 septembre. L'ensemble de l'opération "Moi Bourgmestre" est à retrouver sur notre plateforme auvio.be, par ici.

Les rédactions de Sudpresse mènent aussi une autre opération, distincte de celle de la RTBF, même si elle porte le même nom. Voici comment Michel Royer, chef de l'information générale des rédactions Sudpresse présente le dispositif.

Le van "Moi, bourgmestre" de Sudpresse sillonne sept jours sur sept les marchés des communes wallonnes et bruxelloises depuis le 15 septembre. Durant la dernière semaine de sa tournée (du 29 septembre au 7 octobre), il s’arrêtera notamment sur les marchés de Tournai, Charleroi, Herstal, Mons, Namur et Bruxelles (programme complet sur sudinfo.be en cliquant sur l’image "Moi, bourgmestre").

Sur place, les journalistes de La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair et La Capitale interrogent les citoyennes et citoyens de tous âges et de tous horizons sur les actes prioritaires qu’ils poseraient s’ils étaient élus bourgmestre de leur commune.

Les "bourgmestres d’un jour" sont ainsi accueillis dans le van aux couleurs de l’opération et de Sudpresse par nos journalistes, photographes, vidéastes et nos chefs d’édition. Des reportages, des vidéos et des photos sont réalisés et publiés ensuite sur nos sites internet et dans nos journaux le lendemain.

Mobilité, propreté, sécurité, petite enfance, seniors mais aussi infrastructures routières, scolaires, sociales ou sportives : les revendications de nos "bourgmestres" sont toujours concrètes et en lien direct avec la réalité locale.