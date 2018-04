Pourquoi Barack Obama débite-t-il toutes ces inepties? Un montage pour dénoncer les fake news

Dans une vidéo de 72 secondes, on peut voir Barack Obama s'exprimer dans un langage qui ne lui est pas commun. "Donald Trump est une profonde merde", "Ben Carson est dans l'espace submergé" - en référence au "Sunken place" du film Get Out, où les personnages en hypnose sont plongés - ou encore "Killmonger avait raison" (le principal antagoniste du film Black Panther, qui met en scène un superhéros noir).