Pourquoi appelle-t-on ce virus "corona"? Peut-il passer par la peau? "Dis-moi Doc" répond aux questions des enfants

Puisqu'on dit qu'il faut se laver les mains, est-ce que ça veut dire que le coronavirus passe par la peau? Et puis, finalement, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, finalement?

Ces questions, ce sont des enfants qui se les posent, mais les adultes n'ont pas toujours la réponse. Alors qui de mieux qu'un médecin pour y répondre, mais avec des mots adaptés aux enfants?

C'est pourquoi l'équipe de Matière Grise, l'émission scientifique de la RTBF, a décidé de lancer pour une toute nouvelle série, originale et espère-t-elle, utile, intitulée " Dis-moi Doc ? ".

Son but: donner davantage la parole aux interrogations, souvent très directes et pertinentes, des enfants, dans un contexte d’incertitudes liées au début de déconfinement et à son étalement dans le temps, que les parents ne peuvent pas toujours gérer facilement.



Grâce à un dispositif de tournage installé au domicile de l'animateur Patrice Goldberg, il présenter les épisodes depuis chez lui. "Si des parents sont confrontés à des questions de leurs enfants ou de leurs jeunes ados, ils sont invités à les filmer avec un smartphone et à nous les envoyer. Avec mon équipe, nous pouvons montrer ces vidéos aux scientifiques et médecins de notre réseau, qui acceptent non seulement d’y répondre mais aussi d’adapter leur réponse à l’âge de l’enfant".

Le tout est emballé avec un habillage spécifique et des illustrations choisies pour lui assurer une identité forte et faire passer ces message sérieux avec légèreté.

5 épisodes ont déjà été produits, on peut les retrouver sur Auvio, et sur les réseaux sociaux.