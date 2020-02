Pour les entreprises, Facebook n'est pas (encore ?) mort

Ce vendredi, c’est la journée sans Facebook. Un défi pour certains, une routine pour d’autres. Le fait est que l’ancêtre des réseaux sociaux reste de nos jours incontournable pour les entreprises et leur stratégie de communication. Il a beau être le plus ancien et avoir subi plusieurs scandales tels que Cambridge analytica, les fake news, être aujourd’hui, délaissé par les jeunes etc…, l’expertise et la force de frappe du réseau permettent de ne pas (encore) signer son arrêt de mort.

Facebook obsolète ?

Précisons d’emblée que nous parlons ici de Facebook en tant que plateforme et non de l’entreprise Facebook. Celle-ci possédant notamment Instagram et WhatsApp, la question de la mort ou pas du leader mondial n’est clairement pas à l’ordre du jour.

Mais pour ce qui est de la plateforme en elle-même, les choses sont un petit peu différentes. Selon le Journal du Net, "12% des jeunes ont supprimé Facebook en 2019" et "64% des 16 à 18 ans n’utilisent pas Facebook". De là à considérer que la plateforme est d’ores et déjà obsolète et que les stratégies de communication des entreprises vont devoir s’adapter, il n’y a qu’un pas, à ne pas franchir trop rapidement.

D’abord, si les jeunes délaissent la plateforme, cette dernière "a encore une énorme visibilité chez les 35-50 ans environ", nous confirme Laura Marina Calabrese, chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

Le poids lourd de la publicité

Ensuite, poursuit l’experte, "Facebook est une entreprise plus ancienne avec un appareil bien huilé pour cibler les usagers en fonction de leur préférence et de leur identité : de leur tranche d’âge, leur genre, leur goût etc.".

Annoncer la mort de Facebook est sans doute un peu prématuré. "Facebook est un des piliers de l’investissement publicitaire avec une capacité à atteindre la population très importante et reste un des médias les plus important aujourd’hui, ne serait-ce que par son nombre d’utilisateurs. Par exemple, en Belgique, le nombre d’utilisateurs reste très important et peu de médias seraient capables de rivaliser", analyse Quentin Van Donghen, maître de conférences à l’ULB.

Rien qu’en termes de coût publicitaire : le coût pour 1000 impressions, indice de référence, est jusqu’à 5 fois moins cher sur Facebook que dans les médias dits traditionnels, note l’expert.

Donc, souligne le chercheur, "aujourd’hui en 2020, Facebook reste un pilier, mais ce que l’on peut dire, c’est que là où Facebook faisait office de leader incontournable, aujourd’hui il y a des concurrents tels qu’Instagram", (qui appartient aussi à Facebook, pour rappel, ndlr).

S’adapter aux nouvelles habitudes

Facebook a aussi les aptitudes pour s’adapter aux nouvelles habitudes de ses utilisateurs.

Ce qu’on observe aujourd’hui c’est qu’alors qu’on avait pour habitude de partager énormément de nos moments personnels, nous privilégions aujourd’hui "les groupes fermés, le huis clos", nous avons tendance à "privilégier un partage sélectif. Nous allons partager seulement à un groupe d’amis, à une partie de son réseau", analyse Quentin Van Donghem. Et d’ajouter, "nous sommes aujourd’hui dans une utilisation plus passive pour certaines fonctionnalités. Avant on avait tendance à s’afficher, aujourd’hui on va partager des infos au sein d’un groupe".

Face à cette tendance, ce n’est pas donc idiot de se demander si les entreprises ont toujours besoin de Facebook pour leur stratégie de communication. Malgré tout, la plateforme reste la porte d’entrée. Et donc d’une certaine façon, la campagne publicitaire élaborée aura des chances de toucher sa cible. C’est ce que Jimmy Tanghe, spécialiste des réseaux sociaux, appelle "un principe d’amplification de bouche-à-oreille numérique".

D’un autre côté, Facebook a pour lui un nombre d’utilisateurs qui reste énorme. A cela s’ajoute le fait que la plateforme a su adapter son outil de publicité. Aujourd’hui, si vous souhaitez lancer une campagne de communication, Facebook vous invitera à déterminer votre cible et "soit vous pourrez choisir le canal de votre campagne, soit vous pourrez laisser l’algorithme décider pour vous en fonction de votre cible et décider pour vous d’opter davantage pour Instagram si vous ciblez des jeunes, par exemple", informe Jimmy Tanghe sur la stratégie du réseau social.

D’autant que Facebook est clairement dans "des vecteurs d’acquisition. Ils essayent de ne pas perdre d’audience donc ils vont pouvoir intégrer de nouvelles plateformes soit en les rachetant (Instagram, ndlr), soit en copiant des fonctionnalités (les stories de Snapchat, ndlr)". Bref, le géant est bien loin d’avoir tiré sa révérence.