Pour lancer sa plate-forme de streaming, HBO réunit Chandler, Ross et Monica pour une "spéciale Friends" d'une heure

C'est le site Deadline qui l'annonce : après des négociations difficiles, les stars de Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry auraient conclu un accord de principe avec le producteur de la série Warner Bros TV pour une spéciale d'une heure. Des montants de 3 à 4 millions de dollars sont évoqués pour leurs cachets respectifs.

25 ans après son lancement, Friends semble toujours aussi populaire. Le selfie de Jenifer Aniston avec ses co-stars et amis Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer a établi un record du monde Guinness du million de likes obtenus le plus rapdement, soulignant à quel point les fans y restent attachés.

Par contre, un redémarrage de la série semble exclu.