Portrait robot de l'internaute belge: parfois mécontent, mais souvent fidèle à son opérateur

Chaque année, l’IBPT, l'organisme qui contrôle les télécommunications en Belgique, réalise, chaque année, une enquête sur la manière dont le consommateur belge utilise ses outils de télécommunication. Sans grande surprise, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications constate une forte augmentation de l’utilisation de l’internet mobile et des applications permettant d’envoyer des messages via l’internet. Ce qui n’empêche pas le consommateur d’être moyennement satisfait des services et des prix de son opérateur. Mais pas question d'en changer.

La fin de la fracture informatique

D'abord, l'enquête très fouillée aborde les grandes tendances. Les deux premiers services utilisés sont l’internet à domicile et la téléphonie mobile qui obtiennent, tous deux, 93% d’utilisation. Ce qui permet de penser que la "fracture informatique" a pratiquement disparu. Disparu aussi l’écran cathodique, puisque 85 % des répondants possèdent une télévision numérique. Et deux tiers (67 %) des répondants utilisent Internet en déplacement sur leur GSM, tablette ou ordinateur portable. Ce qui suppose un abonnement avec forfait. Enfin, alors qu’on la croyait disparue, la téléphonie fixe à domicile est encore utilisée par 62 % des abonnés.

Les nouveaux services vedettes

Parmi les services qui se généralisent, figurent la téléphonie par internet (51 %) la télévision sur Internet (28%) et la télévision/vidéo à la demande (25%). L’utilisation de certains services de télécommunications a rapidement augmenté ces dernières années. Ainsi, l’utilisation de l’internet mobile a augmenté de 51 % en 2016 à 67 % en 2018.

85% des internautes envoient des messages par le biais d’applications telles que Facebook Messenger, WhatsApp ou Skype, contre 68 % en 2016. Facebook Messenger et WhatsApp sont, en revanche, peu utilisés pour téléphoner (2 % en 3 %)

Et les prix ?

Faut-il le préciser, le consommateur est moyennement satisfaits des tarifs pratiqués par les opérateurs. Le score obtenu varie de 3,1 à 3,3 sur 5. Peut mieux faire. C’est la raison pour laquelle l’IBPT met à la disposition du public un comparateur de prix en ligne. Car la principale plainte du consommateur porte sur la difficulté de comparer les offres groupées de différents opérateurs. Comme plus de 80% des personnes interrogées ne connaissent pas le simulateur tarifaire de l’IBPT, une campagne d’information sera lancée à l'automne.

54 % des consommateurs interrogés ne savent pas comment connaître leur profil d’utilisation et 60 % ne savent pas où ils peuvent trouver la vitesse réelle de leur connexion Internet.

Un consommateur fidèle à son opérateur

Changer d’opérateur pour faire jouer la concurrence n’est pas non plus dans la culture de l’internaute belge. Parmi les cinq opérateurs qui mènent la danse ( Proximus, Telenet, Orange, Voo et Base. Proximus demeure l’opérateur préféré. Et pour les cinq opérateurs, la part de clientèle reste stable au cours des trois dernières années. Les principaux critères à l’origine du choix sont le prix du pack (49 %), l’habitude de son opérateur (35 %) et le contenu jugé intéressant du pack (32 %).