Popeye : Un homme à la mer – Comment Popeye est-il devenu personnage de bd et de dessins animés ?... Une possible réponse !

popeye - © michel lafon

Ozanam au scénario et Lelis au dessin se retrouvent, après " Gueule Noire ", dans cet album qui rend hommage à un des personnages emblématiques de l’histoire de la bd américaine. Un hommage qui prend la forme d’une aventure, de plusieurs aventures même, qui se mêlent et racontent, en quelque sorte, ce qui aurait pu être la réalité de Popeye, sa vérité humaine et vivante !...

Pêcheur pauvre que la mer abandonne en ne lui offrant plus de poissons, artisan perdu dans un monde qui s’industrialise jusque sur la mer, Popeye se nourrit d’épinards parce qu’il a trouvé une réserve de conserves et qu’il est incapable de se payer autre chose, ou presque. Popeye cultive l’amitié, s’essaie à un autre métier, aime se castagner, vit une relation ambigüe avec son père, tombe amoureux d’Olive, une barmaid, et se lance dans une improbable course au trésor ! Tout cela sous le regard curieux d’un certain Elzie Crisler, dessinateur de comics strip.