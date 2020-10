Pop-corn et boissons interdits dans les cinémas dès la semaine prochaine: "Si on ne fait rien, les salles vont mourir"

Siroter un soda en regardant le dernier blockbuster à l’affiche de son cinéma de quartier ou se délecter pop-corn après pop-corn d’un en-cas sucré affalé sur un siège en velours rouge, … Tant d’habitudes qui seront bientôt du passé, et pour une durée indéterminée. En cause : l’Arrêté royal de ce 18 octobre 2020, portant sur les mesures d’urgence pour limiter la propagation du virus.

"On est abasourdis, c’est un véritable coup sur la tête. On pensait que ce serait impossible vu notre situation actuelle, c’est démesuré", martèle Thierry Laermans, secrétaire général de la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB). À côté de la fermeture des bars et restaurants et du couvre-feu, la vente de nourriture est elle aussi restreinte dans les endroits culturels et les représentations à l'intérieur. Les cinémas ne sont pas nommés explicitement, mais sont visés, selon la ministre Linard. Et ils montent au créneau.

Après avoir appris ce 19 octobre matin qu’eux non plus ne pourraient plus vendre leurs traditionnels snacks et boissons qui font partie intégrante de la tradition, ils appellent à l’aide et alertent de la mort imminente de tout le secteur si rien n’est fait.

D’autant qu’ils estiment que la confirmation que cette mesure était d’application aussi pour les cinémas, en tant qu'"activité culturelle" est parvenue trop tard ce lundi. "Nous étions en réunion avec la ministre lorsqu’elle nous a dit que cela s’appliquait aussi aux cinémas", déplore-t-il, tandis que la culture a été plutôt épargnée par les mesures mises en place à la suite du dernier comité de concertation.

Une situation rendue difficile par le coronavirus

Par voie de communiqué le secteur raconte son mal-être. Les cinémas belges peinent déjà à joindre les deux bouts : "Nous sommes déjà dans une situation très problématique, on arrive à peine à faire des bénéfices", lance Thierry Laermans, secrétaire général de l’association qui regroupe les exploitants de salles de Belgique. "L’interdiction de vente de nourriture risque sérieusement de mettre en péril tout le secteur et d’entraîner des faillites."

Depuis le 13 mars, les cinémas n’ont jamais été épargnés par les mesures destinées à maintenir la propagation du coronavirus. Au masque obligatoire, respect des distances sociales, capacité maximale de 200 personnes à la fois viennent s’ajouter des reports et des annulations de films. Face à ces contraintes, difficile pour les exploitants de salles de garder la tête hors de l’eau. Pourtant, c’était la vente de denrées alimentaire qui assurait jusqu’à aujourd’hui aux tenanciers de cinéma de garder leurs comptes dans le positif.

"On doit toujours payer la location des films entre 50 et 55%, la TVA, les droits d’auteur, les frais d’énergie et de personnel et à côté de cela, les revenus publicitaires ont baissé avec la crise. Il ne reste presque plus rien pour rentabiliser le billet de cinéma", s’indigne la FCB. D’autant que même si le secrétaire général de l’association de cinémas refuse de dire ce que représente la vente de nourriture dans le chiffre d’affaires moyen d’un cinéma, il insiste : c’est aujourd’hui une part "extrêmement importante" des revenus d’un propriétaire de cinéma. D’autant que le secteur des salles obscures en Belgique estime à 75% la diminution de son chiffre d’affaires depuis la réouverture de ses établissements le 1er juillet 2020.

Quelles solutions reste-t-il alors aux exploitants de cinéma pour pouvoir continuer à ouvrir leurs portes aux cinéphiles de notre pays ? Thierry Laermans évoque deux possibilités : un soutien financier jusque "fin 2020 voire même début 2021" ou pouvoir bénéficier d’exception comme pour l’Horeca qui peut toujours vendre des plats à emporter. "La vente de snacks dans des cinémas, c’est exactement comme un repas à emporter, insiste le secrétaire général de l’association des cinémas belges. On vend de la nourriture aux visiteurs qui peuvent la consommer dans des conditions de sécurité optimale, dans leur coin, avec des distances suffisantes devant, derrière et à côté d’eux."

Du côté du Centre de crise, on évoque une marge de manœuvre d’une semaine laissée aux exploitants de cinémas pour s’adapter aux nouvelles règles en vigueur dans notre pays. Il semble donc qu’au-delà de l’indignation, c’est l’incompréhension qui règne entre les forces en présence.