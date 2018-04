Polémique sur l'hymne des Diables: Damso met les points sur les i avec le titre "Ipséité"

Le rappeur Damso a sorti "Ipséité", un morceau extrait de son prochain album dans lequel il règle ses comptes suite à la polémique de l'hymne des Diables Rouges.

"J'ai vécu drames et difficultés, misogyne qu'elles disent. J'parle des femmes sous Mélodyne (NDLR: programme de son sur ordinateur), hymne national impossible". Dès les premiers lyrics de ce nouveau morceau, Damso fait référence à la polémique dont il a fait l'objet après avoir été désigné pour composer l'hymne des Diables rouges pour la coupe du monde en Russie.

Une "vengeance froide et salée"

"Je suis de ceux qu'on insulte, barrières qu'on m'inflige", enchaîne Damso dans un morceau calme qui semble être une réponse aux critiques dont il a été la cible. Dans cette "vengeance froide et salée", le Belgo-congolais explique avoir été "lâché sans hésiter, lynché dans les JT" et s'adresse à ses détracteurs avec le style qu'on lui connaît : "Ces fils de putains ne s'en tireront pas comme ça [...] Les fils de putains, je m'en bats les (oh oui), d'ailleurs, j'ai fait mon premier million (million)". Le dernier album du rappeur bruxellois a en effet été le plus écouté en Belgique et en France en 2017. "Y'a mort d'homme car j'ai plus d'cœur, les fleurs fanent, y'a plus chrysanthèmes", chante Damso qui dévoile ici une part plus sensible (et moins connue) de sa personnalité.

S'il porte le même nom que son premier album, ce morceau "Ipséité" est bien un premier extrait du prochain album de Damso. L'artiste a annoncé la sortie ce nouvel opus intitulé "Lithopédion" pour le 15 juin prochain. Il a d'ailleurs annoncé ce dimanche sur Instagram qu'il entamait "la dernière étape du mix de l'album". Damso sera également présent cet été sur les scènes de Couleur Café et des Ardentes.