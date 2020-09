Polémique singe-nègre en France : qu'a vraiment dit l'ancien président Nicolas Sarkozy?

L'ancien président français Nicolas Sarkozy est fortement critiqué sur les réseaux sociaux après son passage jeudi dans l'émission "Quotidien" sur TMC. Au cours de l'interview il se plaint de ne pas pouvoir s'exprimer librement, sous peine d'être condamné publiquement : "Si on n'emploie pas des mots que les gens entendent et qui leur signifient que nous, qui sommes privilégiés, nous comprenons dans quel enfer ils vivent, à ce moment-là, si vous ne faites pas ça avec des bons mots, vous décrochez toute une partie de la population". Il condamne alors "cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui n'écoutent personne". Il poursuit : "On a le droit de dire singe ? Parce qu'on n'a plus le droit de dire les... On dit quoi maintenant Les Dix petits soldats, c'est ça ?", faisant référence au fait que le titre français du roman d'Agatha Christie "Les Dix petits nègres" avait été rebaptisé "Ils étaient Dix".