Pokee, le hérisson le plus célèbre du monde, aux 1,3 million d'abonnés, a tiré sa révérence

1,3 million d'abonnés: on connaît bien des artistes et des personnalités qui paieraient cher pour avoir autant d'abonnés Instagram que n'en avait ce petit hérisson.

"Le vétérinaire lui a donné des antibiotiques pour le soigner, mais soudainement, Pokee s'est senti très mal", écrit Litha sur la page Instagram du petit animal. "Je l'ai emmenée la nuit dans une salle d'urgence, parce qu'il ne bougeait plus très bien et qu'il présentait d'autres symptômes qui me faisaient peur. Ils n'ont pas trouvé ce qui se passait avec lui. Hier, je suis allé avec lui chez son vétérinaire, où il est apparu qu'il avait une infection du sang. Pokee s'est battu toute la journée et toute la nuit, jusqu'à la fin."

Le vétérinaire a finalement dû euthanasier le hérisson, explique sa maîtresse: "Mon cher Pokee, je t'aime de tout mon coeur, inconditionnellement et pour toujours. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les moments heureux que vous m'avez donnés. Une partie de moi est morte avec toi, l'autre te gardera dans mon coeur pour l'éternité. Rappelons-nous que Pokee aurait voulu que nous nous souvenions de lui, en tant que le gentil petit être qu'il était. Célébrons-le, rions, passons du temps avec nos proches et sourions. Repose en paix, petit ange"