Pocahontas, PSG, Astérix... Sept choses que vous ne connaissez (peut-être) pas sur la vie d'Annie Cordy

Chanteuse de music-hall, actrice de théâtre, de cinéma… Annie Cordy, qui est décédée ce vendredi à l’âge de 92 ans, avait tout d’une artiste complète. Mais si le grand public la connaît pour ses chansons qui restent dans la tête ou ses rôles aux côtés de Luis Mariano ou Bourvil, 'Nini la Chance' a parfois su se faire discrète… et se retrouver à des endroits où on ne l’attendait pas.

Elle a joué dans Pocahontas

Annie Cordy a collaboré plusieurs fois avec Disney, notamment en 1977, en racontant en livre-disque l’adaptation du dessin animé 'Les Aventures de Bernard et Bianca'. Mais son rôle le plus marquant reste Grand-Mère Feuillage, l’aïeule de 'Pocahontas', sorti en 1995. Un personnage de vieille femme-arbre doux et réconfortant, qui conseille la princesse indienne et lui dit d’écouter son cœur.