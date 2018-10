Plus que quelques heures d'attente avant la sortie de l'album posthume de Johnny

Tout sauf un chanteur abandonné: des milliers de fans de toute la France s'apprêtent à se ruer, pour certains dès minuit jeudi, sur l'album posthume de Johnny, "Mon pays c'est l'amour", à la mise en place hors norme de 800.000 disques.

A album exceptionnel, dispositif exceptionnel. Warner Music France, la maison de disque du "taulier" depuis 2005, "veut le meilleur, comme à chaque fois avec Johnny Hallyday. On espère en vendre le maximum", a indiqué son patron Thierry Chassagne lundi à la presse.

L'objectif n'est pas chiffré, mais "'Mon pays c'est l'amour' sera disque de platine dès 0H01, rien qu'avec les préventes", a cependant assuré M. Chassagne. Une certification qui correspond à 100.000 exemplaires.

Les fans de la rockstar, décédée le 5 décembre 2017 à 74 ans des suites d'un cancer, qui étaient des centaines de milliers à affluer des quatre coins de l'Hexagone quelques jours plus tard pour lui rendre un vibrant hommage populaire à Paris, seront tout aussi nombreux à se procurer son 51e album.

Va-t-il battre le record de "Sang pour sang"

Sera-t-il le plus vendu de sa discographie? Trop tôt pour le dire. A ce jour l'opus le plus écoulé est "Sang pour sang" (1999), à raison de plus de deux millions d'exemplaires. Pour son premier jour de distribution, 250.000 avaient été vendus.

Un chiffre atteignable pour "Mon pays c'est l'amour" en cumulant préventes, ventes physiques (cd, vinyles), téléchargements payants et écoutes en streaming dès minuit. "On a quelques premières informations, a bien voulu dévoiler Thierry Chassagne. On sait qu'on a battu le record, pour ce qui est de la musique, de réservations sur Fnac.com. Par rapport à ses autres albums, ça représente entre trois et quatre fois plus".

Pour le disque le plus attendu de l'année, dont la commercialisation a été rendue incertaine pendant deux mois par une action en justice des aînés Laura Smet et David Hallyday, qui réclamaient un droit de regard - finalement refusé par le tribunal de grande instance de Nanterre -, les différents points de ventes ont été décuplés pour faire face à la demande.

"Mon pays c'est l'amour", qui balaye tous les styles musicaux (rockabilly, blues, rock) abordés par Johnny au cours de ses 58 ans de carrière (110 millions de disques vendus) et devrait à ce titre contenter ses fans, sortira en trois éditions: cd simple, cd collector à tirage limité avec livret, et vinyle.