Plus de la moitié des connexions internet belges sont des lignes ultra-rapides de plus de 100 Mo

Plus de la moitié des connexions internet en Belgique (52%) sont des lignes ultra-rapides de plus de 100 Mo, indique mardi l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT) dans sa nouvelle édition des statistiques annuelles.

Fin 2017, l'IBPT recensait 4,379 millions de connexions internet (lignes large bande fixes) soit 2,7% de plus qu'en 2016. "Avec 83% de connexions large bande rapides de plus de 30 Mbps et 52% de connexions large bande ultra-rapides de plus de 100 Mbps, la Belgique se situe dans la tête du peloton européen", souligne l'IBPT.

Les investissements dans le secteur des communications électroniques ont augmenté de 5,8% par rapport à 2016.

Le quadruple play (TV, internet, téléphone, GSM) a le vent en poupe. En effet, la proportion de ménages quadruple play en 2017 s'élevait à 12,1%. Près d'une offre groupée vendue sur trois (29,4%) est une offre quadruple play. Le nombre total d'abonnés d'offres groupées a augmenté de 131.601 unités à 3,19 millions.

L'an dernier, il y avait en Belgique 4.298.955 ménages disposant de la télévision soit 60.132 ménages de plus (+1,4%). La croissance est entièrement imputable à la TV achetée dans le cadre d'une offre groupée: +6,3 % pour un total de 3.036.739. La TV vendue séparément est toutefois en recul: -8,6 % pour un total de 1.262.216 ménages.