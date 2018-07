Plus de 2,5 millions de Belges ont vu les Diables rouges emporter la 3e place du tournoi

La petite finale de la Coupe du monde de football a été suivie samedi par 1.066.393 francophones sur la Une et 1.503.328 téléspectateurs flamands, indiquent lundi la RTBF et la VRT. Au total, ce sont plus de 2,5 millions de Belges qui ont ainsi assisté à la deuxième victoire des Diables rouges sur l'Angleterre durant ce tournoi. La finale moscovite a remporté moins de succès, avec un peu moins de 2,2 millions de supporters belges devant leur écran.

Le Mondial de Russie, c'est fini. À l'heure des bilans, c'est bien la demi-finale France-Belgique du 10 juillet qui restera dans les annales belges. Sur les deux chaînes du service public, quatre millions de supporters avaient vu leur rêve de finale s'évaporer face aux Bleus. Il s'agit du record d'audience lors de cette Coupe du monde pour les télévisions belges, avec 80% de parts de marché des deux côtés de la frontière linguistique.

Les Diables rouges ont toutefois encore assuré samedi 82,9% de parts d'audience (PDA) à la RTBF et 88,6% à la VRT, alors qu'ils se battaient pour le bronze face à l'Angleterre.

Dimanche, 891.727 téléspectateurs sur la Une (69% PDA) et 1.286.249 sur la VRT (81,3% PDA) ont assisté au sacre de la France face à la Croatie lors de la finale de la coupe. Cela représente un peu moins de 2,2 millions d'amateurs belges.