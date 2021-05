Pluie de "zéro point", francophonie à l’honneur, 19e place belge et #cokegate : ce qu’il faut retenir de l’Eurovision 2021

Mais comme chaque année, ou presque puisque le concours n’a pas eu lieu, comme prévu, en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, le show a attiré de nombreux regards. Les curieux comme les fans de ce grand show télévisuel retiendront sans doute cette édition pour ses couleurs très francophones, sa pluie de zéro points décernés par le public ou encore pour le dispositif inédit mis en place en raison des conditions sanitaires.

L'image aura marqué la cérémonie et surtout attiré les regards suspicieux des fans sur les réseaux sociaux, le geste de Damiano David, membre du groupe italien vainqueur du concours, interprété par beaucoup comme l'inhalation d'un rail de cocaïne, est encore massivement partagé sur la toile au lendemain de l'événement. Bien que le principal intéressé ai démenti avoir consommé une quelconque substance, les accusations persistent accompagnées du hashtag "#cokegate".

La 19e place de la Belgique

Si on cite sans hésitation la prestation de Sandra Kim et de son tube "J’aime la vie" qui a raflé le titre en 1986, lorsqu’il s’agit de citer le palmarès belge au concours Eurovision de la chanson, on se souvient aussi sans hésiter des prestations de Loïc Nottet ou de Blanche qui avaient raflé la quatrième place du concours respectivement en 2015 et 2017.

Cette année, la Belgique représentée par Hooverphonic et sa chanson "The Wrong Place" a obtenu 74 points, 71 décernés par les jurys de chaque pays et 3 par le public. Un classement qui ne restera sans doute pas dans les mémoires de notre pays à ce concours musical mais qui reste toutefois respectable même s’il est bien loin du Top 5 que visait le groupe belge.