PLS la première série européenne à être diffusée sur Snapchat commence sa saison 2

PLS, un acronyme qui signifie Post, Like, Share, mais aussi Position Latérale de Sécurité dans les formations de secourisme et qui est devenu au fil du temps une expression vedette des jeunes et jeunes adultes.

Imaginé et conçu par Adrien Bralion et Maxime Benoit, ce projet de série quotidienne diffusée sur le réseau social favori des jeunes Snapchat à su convaincre son audience avec un total de près de 16 millions de snaps vus lors de la saison 1 et 28.000 followers.

Une série produite par la RTBF qui prouve qu'un média de service public peut toucher un public jeune (15-24 ans) en installant un rendez-vous quotidien.

L'histoire :

Finis les examens : place aux vacances ! Enfin presque… Car qui dit vacances, dit également job d’étépour mettre un peu d’argent de côté. Entrainés par Sacha, Nathan et ses potes se retrouvent à la côte belge pour travailler tout en profitant de la plage, du soleil et des soirées. Pourtant, tout ne se passera pas comme ils l’avaient imaginé…

Comment suivre la story ?

En s’abonnant au compte Snapchat @storyPLS, il sera possible de découvrir un nouvel épisode chaque jour du 2 juillet au 23 juillet 2018. Attention, les stories ne restent en ligne que 24h, il faudra donc venir régulièrement découvrir les nouvelles aventures de Nathan et ses potes avant qu’elles ne s’effacent à jamais.