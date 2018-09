Playstation, Tamagotchi, Nokia 3310: ces objets de notre enfance que l'on peut à nouveau se procurer en 2018

Plus

C'est officiel, la Playstation première génération fera son grand retour prochainement. Une annonce survenue la semaine dernière, autant dire que cela fait grand bruit tant pour les geeks que pour les plus nostalgiques. Cette réédition à venir place le groupe japonais sur la longue liste des entreprises qui signent le come back de l'un de leurs produits phares des années 90. Cette tendance du retour en arrière n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, certaines marques remontent le temps en proposant aux plus nostalgiques d'entre nous d'acquérir les technologies, jouets ou encore vêtements qui ont bercé notre jeunesse. Retour sur quatre retours, gagnants ou pas.

Le Nokia 3310 et son mythique Snake Rares sont ceux qui ne se souviennent pas de cette brique colorée que l'on gardait précieusement au creux de notre poche : le Nokia 3310. Sorti en 2000, sa mythique sonnerie transpire aujourd'hui la poussière. Mais peu importe, ce GSM reste l'emblème de cette époque où la chasse au câble d'alimentation n'était pas si fréquente, tant sa batterie tenait longtemps. Il pouvait tenir 22 heures en conversation et pas moins d'un mois en veille. Léger, minimaliste, indestructible, le prix de ce téléphone portable oscillait à sa sortie autour des 300 euros. Cela n'a pas arrêté les plus technophiles de l'époque puisqu'il s'est écoulé à quelques 126 millions d'exemplaires dans le monde. C'est donc autant d'utilisateurs qui ont pu profiter du mythique mais néanmoins fabuleux jeu mobile Snake II. Loin des actuels Candy Crush ou Angry Birds, il fallait gober des billes sans se mordre la queue sur l'écran de 2,4 pouces de son 3310. Toutes ces caractéristiques ont fait de ce modèle de Nokia l'un des téléphones portables les plus vendus de l'histoire. Sachant ce succès, les dirigeants de la marque ont décidé de surfer sur le potentiel d'un retour de cette gamme. Ils ont ainsi remis le couvert l'année dernière en annonçant lors du Mobile World Congress de 2017 que ce téléphone d'anthologie serait de retour. Dès le 24 mai 2017 et pour la modique somme de 59,99 euros, les fans ont pu se procurer une version revisitée du GSM emblématique des années 2000. Avec ce modèle 2.0, les constructeurs ont repris les ingrédients qui les ont menés au succès 17 ans plus tôt en peaufinant certains détails pour le plaisir des plus nostalgiques.

La NES, mère de Mario Avec ses graphismes en 8 bits et ses manettes rectangulaires, les souvenirs de cette console emblématique sont légion. C'est avec la NES que Nintendo a fait ses premiers pas dans le marché des jeux-vidéos. Sortie en 1991, son succès vient d'abord des jeux qui ont été édités pour y jouer. Citons par exemple "The Legend of Zelda", "Super Mario Bros" ou encore "Castlevania". Face à la tendance du vintage qui envahit les sociétés occidentales, l'idée d'une réédition de sa console d'anthologie a germé dans le chef du constructeur japonais. Seule différence avec la version d'origine : cette fois-ci, Nintendo l'a éditée dans une version mini comprenant 30 jeux. Lancée fin 2016, ce modèle 2.0 a connu un succès fulgurant, avec plus de 2 millions d'unités vendues. Un retour en force dépassant les espérances du fabriquant. Le stock a rapidement été épuisé partout dans le monde mais qu'à cela ne tienne, cette version de la Nes a été rééditée le 29 juin 2018. Cette "Nintendo Nes mini" a véritablement lancé la mode des versions mini de consoles devenues cultes. Pour preuve : Nintendo a remis le couvert avec la "SNES Mini" alors que SEGA a d'ores et déjà annoncé le retour de sa Megadrive en format miniature. Sony leur emboitera prochainement le pas avec la "Playstation mini".

Tamagotchi des animaux et des pixels Bip bip bip, voici l'appel du Tamagotchi lorsqu'il a faim. Pour rappel, dans ce petit œuf en plastique que l'on suspendait à son sac ou ses clés, vivait un animal de pixels. Ainsi, les appels sonores de cette bestiole rythmaient les journées des jeunes durant les années 90. À l'aide des trois boutons de ce petit appareil, apportait quatre types de soins à ce compagnon digital : nourrir, jouer, laver et soigner. Lancé le 6 novembre 1996, le succès est immédiat. En un an, la société BANDAI a écoulé pas moins de 40 millions de ces œufs dans le monde. Comme tout buzz, après un boum durant la fin des années 90, les ventes s'amenuisent au fil des années. Vingt ans plus tard, ces drôles de petites bêtes font leur grand retour. Depuis le 25 octobre 2017, les plus nostalgiques peuvent à nouveau adopter la routine imposée par les animaux contenus dans ces œufs technologiques. Plus vrais que natures, ces bestioles qui ressemblent à de petit scarabées, demandent une attention permanente. Mais attention si vous êtes du genre négligent, si le Tamagotchi n'est pas assez entretenu, il meurt.

Buffalo, les chaussures qui compensent la nostalgie Buffalo n'est pas seulement le nom d'un chaîne de restaurant, c'est aussi l'iconique marque de chaussures que la jeunesse des années 90 s'arrachaient. Rendues célèbres grâce aux Spice Girls, elles ont permis à toute une génération de gagner quelques centimètres. Perchées sur leur platform shoes, les jeunes filles branchées arboraient des looks délurés. Peu appréciées des parents de l'époque, ces chaussures ont tout de même réussi à percer et on connu un succès fou. Il a fallut attendre le début de l'année 2018 pour pouvoir revoir des Buffalo aux pieds de fashionistas. Comme un ultime retour vers le futur, elles permettent aujourd'hui de parfaire un look vintage qui se respecte. En Belgique, c'est à Bruxelles qu'il faut se rendre pour acheter sa paire. Elles sont en vente au magasin de luxe Smets. Néanmoins, il faut sortir le portefeuille puisqu'elles coûtent pas moins de 200 euros. Un prix qui peut refroidir les potentiels acheteurs même si cela ne semble pas être un problème : "Elles se vendent très bien. Pour certains, c'est par pure nostalgie. Les 15-18 ans ne les découvrent que maintenant", s'était réjouit Nicolas Wydouw, interrogé par Het Nieuwsblad.

