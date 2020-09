Plastic Bertrand sur le décès d'Annie Cordy : "C'était la Reine du music-hall", de nombreuses personnalités pleurent sa disparition

L'annonce de la mort de la chanteuse Annie Cordy à l'âge de 92 ans a suscité une forte émotion auprès de ses proches et de ses fans en Belgique et en France.

Les réactions pleuvent aussi sur les réseaux sociaux. "Ce soir je pleure ton départ ma Nini...", écrit ainsi le présentateur Stéphane Bern, dont elle était "une amie fidèle et attentionnée autant qu’une fée de bonne humeur" et "une show-girl généreuse pleine de talents". "Elle était la joie de vivre ! Elle savait danser, chanter, jouer la comédie, a rappelé de son côté Jean-Pierre Foucault. Elle a rejoint Bruno, son Pygmalion", ajoute-t-il, faisant référence à son mari, François-Henri Bruno, décédé en 1989.

L'actrice Line Renaud, qui était une des proches de la chanteuse et comédienne, n'a pas manqué de faire part de son "immense peine". "Elle était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux !", écrit-elle en postant une photo d'elles. De son côté, Jean-Luc Reichmann, également proche d'elle, a tweeté une vidéo qu'elle lui avait envoyée il y a peu. "Profitez, profitez, vive la Belgique, vive la France !", s'exclamait-elle avec un grand sourire, et l'énergie qui la caractérisait.

Paul Magnette a par exemple déclaré: "Nous perdons une artiste rayonnante et une chanteuse dont le talent et la bonne humeur permanente auront fait briller la Belgique dans le monde entier."

Annie Cordy était une artiste accomplie dont l’humour et la joie de vivre représentaient si bien cette « belgitude » que l’on aime tant. Elle a conquis le cœur de nombreuses générations. Elle nous manquera terriblement. Mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.

"On retiendra ses refrains mais aussi son éternel sourire, son énergie et son talent. C'est une grande dame qui s'en va aujourd'hui et un peu de notre Belgitude avec elle. Au revoir et merci pour tout Annie Cordy !", déclare Bénédicte Linard, Ministre de la Culture et des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur Twitter.