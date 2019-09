Plan B: quand les Flamands s'intéressent aux belges francophones et vice versa (épidode 1: la complexité des institutions)

L'émission d'info la plus "belge" du moment?

Dans le podcast Plan B, les journalistes Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) partent chaque semaine à la recherche des différences et aussi des ressemblances entre la Flandre et la Belgique francophone. Une semaine en néerlandais à propos de la Wallonie et de Bruxelles, la semaine suivante en français à propos du Nord du Pays. Le but, c’est de mieux se connaitre sans pour autant promouvoir une quelconque vision de l’avenir du pays. Tous les domaines de l’actualité seront abordés.

Plan B est une coproduction RTBF-BRT disponible sur les plateformes des deux médias.

Pour cette première livraison en néerlandais, c’est la question de l’identité au Sud du Pays qui est abordée. Les Flamands parlent souvent des " Wallons " à propos de ces habitants, mais cette appellation fait sursauter beaucoup de francophones qui se sentent par exemple bruxellois, mais pas wallons. C’est pourquoi l’Enseignement ou la Culture, ne sont pas des compétences de la Wallonie, mais des Wallons et des Bruxellois réunis. C’est pour cela aussi qu’il existe un gouvernement distinct, celui de la Communauté française de Belgique ou, comme l’ont rebaptisée les francophones, la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vous suivez ? Alain Gerlache essaie de vous expliquer comment tout cela fonctionne mais la conclusion, c’est que les institutions politiques de la Belgique francophone sont encore plus complexes qu’en Flandre.

Plan B est mis en ligne le vendredi, en alternance en français et en néerlandais.