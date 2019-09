Plan B #2 : Avec le " remembrement " politique en Flandre, les partis traditionnels vont-ils disparaître ?

L'émission d'info la plus "belge" du moment?

Dans le podcast Plan B, les journalistes Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) partent chaque semaine à la recherche des différences et aussi des ressemblances entre la Flandre et la Belgique francophone. Une semaine en néerlandais à propos de la Wallonie et de Bruxelles, la semaine suivante en français à propos du Nord du Pays. Le but, c’est de mieux se connaitre sans pour autant promouvoir une quelconque vision de l’avenir du pays. Tous les domaines de l’actualité seront abordés.

Cette semaine, Ivan nous parle en français de la Flandre.

Au plus bas dans les sondages, les socialistes flamands s’apprêtent à élire un nouveau président de 26 ans, Conner Rousseau, plus à l’aise sur les réseaux sociaux qu’avec les anciennes structures socialistes. Coup de maître ou opération de la dernière chance ? Le CD&V aussi n’en mène pas large. Au total, en deux décennies, les partis traditionnels flamands ont perdu près de la moitié de leurs électeurs. Sont-ils menacés de disparition ?

Ivan De Vadder nous explique le " remembrement " du paysage politique en Flandre, un terme et un concept méconnus en Wallonie et à Bruxelles.

Episode 2 : Episode 2 : Les partis traditionnels flamands en péril?

Plan B est mis en ligne le vendredi, en alternance en français et en néerlandais.