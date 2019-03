Pionnière de la Nouvelle Vague, la cinéaste Agnès Varda est décédée

Agnès Varda était née en Belgique, dans la commune bruxelloise d'Ixelles, le 30 mai 1928. D'un père grec et d'une mère française. Avec sa famille, elle fuit la guerre et se réfugie et grandit à Sète, dans le sud de la France. Elle part ensuite à Paris pour y étudier la photographie et tourne son premier film en 1954, "La Pointe Courte" avec, notamment, le comédien Philippe Noiret.

En 1961, elle réalise "Cléo de 5 à 7", salué par la critique. Elle tourne ensuite des documentaires et joue au mélange des genres en alliant fictions, documentaires, longs ou courts métrages. Elle est considérée comme la pionnière de la Nouvelle Vague, ce mouvement du cinéma français de la fin des années 1950. Le 11 novembre 2017, elle est récompensée à Hollywood par un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Ses proches ont annoncé son décès la nuit dernière.