Pionnier du rock et de la country, Don Everly est mort

Le pionnier américain du rock et de la country Don Everly, du duo Everly Brothers, est mort, a annoncé dimanche le Country Music Hall of Fame, le qualifiant d'"un des artistes les plus talentueux et ayant eu le plus d'impact dans l'histoire de la musique populaire".

Mort à 84 ans à Nashville dans le Tennessee, capitale de la musique country, il formait avec son frère Phil un duo très influent pour ce genre musical typique des Etats-Unis. La cause de son décès n'a pas été communiquée.

Don avait survécu à son frère Phil, décédé en 2014 à 75 ans. Le duo a enregistré son premier disque en 1957, chantant en choeur des mélodies de musique country de leur Kentucky natal, mêlées de rock.

Leur musique a influencé toute une génération de groupes dans les années 1960, à commencer par les Beatles John Lennon et Paul McCartney, qui au début de leur carrière se faisaient surnommer les "Foreverly Brothers".