Pink, touchée par le coronavirus, épingle le gouvernement américain pour son manque de dépistage et offre un million

La chanteuse américaine Pink est guérie du coronavirus, a-t-elle annoncé samedi sur Twitter. Dans la foulée, elle a décidé de faire don d'un million de dollars à deux hôpitaux pour les soutenir dans la lutte contre le Covid-19.

Alecia Moore, de son vrai nom, explique en deux tweets que son fils de trois ans et elle-même présentaient des symptômes de la maladie. "Notre médecin avait heureusement accès à des tests et nous avons pu être dépistés. Mon résultat était positif", écrit-elle. La chanteuse et sa famille se sont ensuite placés en quarantaine. Un nouveau test passé il y a quelques jours a montré que l'artiste était désormais guérie.