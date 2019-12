Pierre Kroll revient sur l'actualité politique 2019: "La Belgique ne me fait plus rire"

Il caricature l’actualité chaque jour dans la presse, le caricaturiste Pierre Kroll était l’invité de la Première vendredi matin pour revenir sur l’actualité politique de l’année 2019. Et s’il devait donner un élément marquant sur celle-ci, il n’y arriverait pas. "Ce qui est difficile c’est que c’était une année à feuilleton. Dans une série, trouver un moment fort c’est difficile. Moi, c’est plutôt une image qu’une phrase : "les trucs qui brûlent : l’Australie, l’Amazonie, Notre-Dame. On a l’impression que la planète brûle."

On vit dans une espèce de truc impossible, qui est très fatiguant

Ce qui est certain par contre, c’est que la Belgique ne le fait plus rire. "Je fais partie de ceux qui sont souvent hors de Belgique et qui s’amusent beaucoup à dire que la Belgique est formidable, qu’on a de l’autodérision, qu’on parvient à faire des compromis,… En réalité, ça ne marche pas très bien. Ces mois-ci, on est en train d’assister à quelque chose, sans savoir quoi. Il y a des gens qui veulent séparer le pays, d’autres qui veulent le refaire un peu fédéral. On ne peut pas refaire un pays entier, tous bilingue, on vit dans une espèce de truc impossible, qui est très fatigant. Il faudrait une invention. Et je voudrai qu’on accélère un peu ça !"

Dans une lettre adressée à Paul Magnette, publiée dans le Vif l’Express, Pierre Kroll donne l’exemple des pays scandinaves. "A l’échelle du monde, la Belgique est un petit pays riche. Ce que je n’aime pas, c’est qu’elle ne va pas si mal mais elle pourrait aller beaucoup mieux. S’il y avait encore un peu le sens du collectif, de l’intérêt commun. Vous pouvez me citer un truc pour lequel le Belge considère qu’il y a un intérêt commun en Flandre et en Wallonie ? Notre sexe linguistique l’emporte tout le temps."

Le monde politique est-il devenu caricatural ?

Et quand on lui demande si le fait de caricaturer le monde politique contribue à le rendre caricatural, il répond que "le monde politique le fait bien tout seul". "Mon rôle est plus modeste, qui est de l’expliquer, pour que le citoyen continue à suivre. J’en ai vu beaucoup des débats politiques, mais je n’ai jamais vu un débat ou un homme politique se dit d’accord avec le discours d’un autre. Ça n’existe pas. Ils sont tous comme des commerçants qui défendent leurs parts de marché. Il faut donc peut-être parfois que les clients, les citoyens s’organisent eux-mêmes pour faire certaines choses. Et Bart De Wever, lui, il nous entube bien. Ça m’a choqué quand il a parlé de "deux démocraties". On est dans un pays qui a une démocratie et deux opinions publiques."

Pourtant, cette idée est en train de germer dans les esprits de plus en plus. Le vote obligatoire, par exemple, va être supprimé pour les élections communales. "Je n’ai aucune confiance quand on me dit : on va trouver des solutions. Je n’y crois pas un instant. Son confédéralisme je n’y crois pas une seconde. Son plan caché c’est de faire des choses pour qu’elles ne marchent pas et montrer que ça n’ira jamais. Et en attendant, on gagne des voix, on gagne un peu de pouvoir."

"Nous ne sommes pas dans une crise", précise-t-il, "mais dans une mutation majeure. On va vers un autre futur qu’on doit inventer".

2019, c’est aussi l’année du sursaut de la jeunesse, qui s’est mobilisée pour donner la leçon au monde politique. Une année ou le citoyen s’invite dans les assemblées. Mais y a-t-il de l’espoir pour autant ? "Je pense qu’un grand désordre peut aussi être un espoir. On est dans un moment ou on apprend aussi beaucoup de choses, c’est ça le paradoxe. Car d’un côté on a des fake news de l’autre on apprend de nouvelles choses."

Le mot de la fin concerne la personnalité qu’il se réjouit de croquer en 2020. "Celle de Georges-Louis Bouchez promet. Il a du potentiel, il a une gueule à dessiner."