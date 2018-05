Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans

Journaliste, présentateur et écrivain, Pierre Bellemare est mort samedi après-midi à l'hôpital Foch de Paris. Il avait 88 ans.

Né le 21 octobre 1929, Pierre Belle­mare avait débuté sa carrière à la télé­vi­sion en dans les années 50.

Attiré par la radio, il débute dans le milieu en inté­grant Radio Service en 1948. Mais c'est sa rencontre avec Jacques Antoine, célèbre homme de radio et de télévision (Le Schmilblick, La Chasse aux trésors, et Fort Boyard), en 1954, qui va orienter sa carrière. Il lui propose la présentation de l’émission "Télé Match" sur l'ORTF. Jacques Antoine lui confie notamment l'émis­sion "Vous êtes formi­dables".

"A la radio, on est caché"

En 1980, il se confiait à Paul Goeders alias Jean Vallée sur un plateau de télévision. Il évoquait son amour pour la radio. "A la radio, on est caché. On ne vous voit pas. Ici, l’œil de la caméra nous observe. Je suis donc obligé de me contrôler physiquement. Alors qu'à la radio je peux faire le clown sans que l'on me voit, ce qui me permet de faire plus facilement le clown qu'à la télévision" ... c'était évidemment bien avant l'arrivée de caméras dans les studios radio.

Une carrière de plus de 60 ans

Pendant plus d'une quin­zaine d'années, on retrouvera Pierre Belle­mare sur Europe 1 dont il occupe l'antenne entre 11 heures et 13 heures. Touchant aussi au registre de l'humour, il participe également à l'émission "Les Grosses Têtes, de Philippe Bouvard, sur RTL".

Pour les plus jeunes, il est avant tout celui qui en 1987, a introduit les émissions de ventes télévisées. C'est lui qui fut à l'origine de la toute première émis­sion de télé-achat en France. Son fils l'a suivi dans cette voie.