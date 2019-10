Photos, vidéos, pseudos… Comment faire le ménage dans sa présence sur internet ?

"Nous avons pris l’habitude de sacrifier notre vie privée en échange d’un certain confort, d’une certaine facilité. A tel point que ça a atténué notre vigilance en ce qui concerne la collecte de données personnelles." Cette phrase sert de conclusion à un récent article du New York Times au contenu interpellant : des millions d’images hébergées sur Flickr (une plateforme de partage de photos, un temps propriété du géant Yahoo) ont été ajoutées à MegaFace, une base de données utilisée notamment par des entreprises spécialisées dans la reconnaissance de visages.

Dans l’article du New York Times, une jeune fille de 19 ans se désole. Il y a 14 ans, sa mère a pris des photos d’elle et les a hébergées sur Flickr. Aujourd’hui, ces clichés sont dans les collections de MegaFace. Ils pourraient servir à identifier des terroristes, à reconnaître des émotions automatiquement, mais aussi à espionner le public à plus large échelle. "C’est dégoûtant et inconfortable, déplore-t-elle. J’aurais bien voulu qu’on me demande la permission avant de m’inclure [dans cette base de données]. Je trouve que l’intelligence artificielle est cool et je veux qu’elle soit encore plus intelligente. Mais en général vous demander la permission des gens avant de les faire participer à de telles recherches."

Que feront les géants du numérique de nos données personnelles à l’avenir ? Comment monnayent-ils les informations déjà collectées ? Si ces questions vous font tiquer, nous vous proposons dans cet article un mode d’emploi pour faire le ménage. Et ce à quelques jours d’une semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information, un événement organisé à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Ces conseils sont principalement tirés d’une série de tweets expliquant "comment supprimer 99,9% de votre empreinte digitale sur internet."