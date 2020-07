Photographie : trois belges parmi les lauréats du Call for European Photographers

Les 27 lauréats, et parmi eux trois Belges, de la joute Call for an European Photographer, sont désormais connus. Ils se partagent une somme de 30.000 euros tandis qu’un Prix Leica coup de cœur (4990 euros) sera décerné à l’occasion de l’ouverture de la 5e édition du PhotoBrussels Festival qui aura lieu du 20 novembre au 23 janvier prochain au Centre d’Art photographique Hangar, initiateur de cet événement.

Les trois lauréats belges se nomment Nick Hannes, Lucas Leffler et Simon Vansteenwinckel. Les autres élus sont notamment de nationalité française, Italienne, portugaise, britannique, hongroise, suisse, danoise et russe.

Hangar est situé place du Châtelain, 18, à Ixelles. Informations au 02/538.00.85 et sur www.hangar.art